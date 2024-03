Ces pompiers gymnastes font des étincelles

Dans les coulisses d'un des plus grands cirques au monde, sous les projecteurs et l'applaudissement d'un public conquis, ils n'oublient jamais qu'ils sont là pour montrer ce dont ils sont capables. Leur métier de pompier, c'est aussi leur vocation. Une vie tournée vers les autres. À 24 ans, le caporal-chef Jérémy enchaîne les interventions en tant que pompier de Paris. Une adrénaline qui l'anime depuis son entrée en caserne, il y a quatre ans. Les pompiers de Paris font plus de 20 heures de sport par semaine. Tous les matins, ils sont même soumis à un test redoutable. Objectif, vérifier la condition physique de chaque pompier pour les autoriser à prendre leur service. En tout, ils sont une trentaine de copains dans cette prestigieuse équipe de gym. Tous athlètes de haut niveau, et tous pompiers dans des casernes différentes à Paris. Le plus difficile, c'est de les réunir tous ensemble, une fois par semaine. Ils montent sur scène plus d'une trentaine de fois par an, mais n'oublient jamais qu'ils sont là pour faire rayonner l'image des pompiers de Paris. TF1 | Reportage A. Basar, A. Chomy, A. Flieller