Le succès des producteurs de lait en Loire-Atlantique

Il y a cinq ans, nous avons suivi le début du groupement d'éleveurs avec leur première vente en supermarché. Aujourd'hui, la laiterie vend huit millions de litres de lait par an. Par ailleurs, ce n'est pas une brique, mais une poche de lait. Elle n'est pas blanche, mais noire. Son emballage, comme son modèle économique, casse les codes. Pour mieux se rémunérer, les éleveurs ont décidé de diriger leur propre laiterie et de fixer les prix. A Vieillevigne, c'est le début de la traite à 5h30 ce mercredi matin. Le réveil est un peu différent pour Antoine Guibert depuis qu'il est devenu actionnaire de sa laiterie. Par ailleurs, à 32 ans, Cyril Ganachaud a laissé son métier de plâtrier pour celui d'éleveur laitier. Aujourd'hui, le collectif d'éleveurs lui assure un salaire de 1 700 euros. L'idée de ce groupement c'est d'aller chercher d'autres éleveurs. Il veut convaincre que le modèle qu'ils ont mis en place est différent, mais agricole. C'est en tout cas ce qu'a dit Fabrice Hégron, laitier et co-fondateur de la laiterie "En direct des éleveurs".