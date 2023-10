Ces promotions qui nous coûtent cher !

Trois bouteilles de thé glacé pour le prix de deux. Même offre pour le café ou pour le lait en poudre. Six achetées, deux offertes, cette fois pour les boîtes de thon. Acheter plus pour faire de bonnes affaires, c'est l'une des promotions du moment dans cette grande surface, mais ça ne convainc pas tout le monde. Comme beaucoup de Français, Cécile est à l'euro près. Alors, pas question de débourser plus pour bénéficier d'une promotion. Si ce type d'offre à moins la cote en période d'inflation, c'est qu'elle concerne surtout des produits de grandes marques ou bio aux prix plus élevés. Deux saucissons achetés, un offert, mais pour plus de huit euros tout de même. Prenez-en trois, payez-en deux, pour des amandes bio. Mais pour ça, il faut débourser un peu plus de dix euros. Résultat, le ticket de caisse peut vite flamber. Si ces promotions se retrouvent moins dans vos caddies qu'avant, elles sont en revanche de plus en plus présentes dans les rayons. Ce type de promotion permet aux marques d'écouler plus facilement leurs stocks et de renier un peu moins sur leurs marges. TF1 | Reportage T. Jarrion, R. Sygula, S. Fortin