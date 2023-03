Ces PV peuvent être payés en plusieurs fois

Julie a reçu une amende pour détention de produit stupéfiant. Majoré, le montant s'élève à 450 euros. Cette jeune boulangère a décidé de payer en trois fois. Attention, cette nouvelle règle ne s'applique qu'aux amendes pour délits. Les contraventions, comme le stationnement ou les petits excès de vitesse, ne sont pas concernées. Pour certains, il faudrait que la loi s'applique selon le montant des amendes et non selon le type d'infraction. Car la plupart des automobilistes nous l'assurent, certains PV font mal au portefeuille. L'objectif de cette nouvelle règle, lutter contre le nombre important d'amendes impayées. Aujourd'hui, les deux tiers des amendes forfaitaires délictuelles ne seraient pas réglés. Autre avantage, pour les particuliers cette fois-ci, lutter contre l'escalade des majorations d'amendes et le surendettement. Si l'expérimentation s'avère concluante, la règle pourrait s'étendre prochainement à toutes les contraventions. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar