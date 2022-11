Ces radars flashent si vous êtes seul

Il y a deux ans, un panneau a fait son apparition aux entrées de la métropole lyonnaise. Et pourtant, c'est une voie que l'on doit emprunter uniquement si on est accompagné. Il faut être au moins deux dans le véhicule pour y circuler, enfin, sur le papier. Du dimanche soir à minuit, au vendredi soir à la même heure, un losange indique donc aux automobilistes seuls de se décaler et de laisser la place aux covoitureurs, aux transports en commun et aux véhicules critères zéros. Si le radar détecte le covoiturage, c'est grâce à plusieurs caméras à l'avant et l'arrière. Il est impossible de tricher puisque les radars détectent les températures corporelles à l'intérieur du véhicule. En cas de non-respect, vous risquez 135 euros d'amendes. Mais actuellement, ces radars informent seulement de l'infraction. C'est un fait qui pourrait changer à partir de l'an prochain. L'État devrait déployer une nouvelle formule de ces radars qui sanctionneront de la même façon que les excès de vitesse. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy