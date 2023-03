Ces rescapés ont tout perdu dans la tornade

C'est à peine croyable, mais tous les habitants d'une maison complètement détruite ont survécu. La famille, sentant les murs trembler, a juste eu le temps de s'éloigner des fenêtres. "On s'en est sorti, mais toutes les familles ne peuvent pas en dire autant", dis l'un des rescapés. Leur maison est en effet l'un des moins touchées du quartier. Au Rolling Fork du Mississippi (États-Unis), le lotissement entier a complètement disparu. Au milieu des décombres, certains sont revenus chez eux pour retrouver une paire de chaussures, des bijoux de famille ou des documents d'assurance. Partout, le grand nettoyage a commencé. Les systèmes de distribution d'eau et d'électricité sont déjà en cours de réparation. Des ouvriers et des bénévoles affluent d'un peu partout. Comme très souvent aux États-Unis dans ce type d'événement, il y a tout de suite une solidarité qui s'organise. Les gens déposent des produits de toute sorte pour les sinistrés. Mais malgré toute la solidarité et la générosité des habitants, la reconstruction de la ville prendra des années. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon