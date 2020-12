Ces restaurateurs qui mettent la clé sous la porte

Claudine Lafarge est restauratrice à Châtenet-en-Dognon (Haute-Vienne). Avec près de six mois de fermeture et des annulations en cascade entre les deux confinements, elle n'a pas d'autres solutions aujourd'hui que de fermer ses portes. Seize ans d'efforts réduits à néant et beaucoup de tristesse. Pour se rendre compte de l'ampleur de ses difficultés, Claudine a tenu sur un bout de papier son chiffre d'affaires du mois de novembre. Si normalement, à cette période, elle réalise 15 000 euros de chiffre d'affaires sur les plats à emporter, pour cette fois, elle n'en a fait que 561. Pour son mari par ailleurs, les aides du gouvernement ont été loin du compte pour faire face aux deux confinements. Pour payer la banque et les fournisseurs, le couple a donc mis en vente leur restaurant au lieu d'emprunter sans aucune perspective. Des clients fidèles, impuissants de leur côté, assistent à la fermeture de l'établissement. Ces derniers se posent désormais beaucoup de questions sur l'avenir de leur campagne.