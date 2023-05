Ces riverains veulent réduire le trafic aérien

À 17 kilomètres de Roissy-Charles-de-Gaulle, Françoise Brochot se pensait épargner par les nuisances sonores des avions qui survolent sa maison. Pourtant, il y a des avions quand elle ouvre ses volets le matin, mais aussi quand elle les ferme pour aller se coucher le soir. C'est une situation qu'elle a de plus en plus de mal à supporter. C'est la même chose pour cet autre Francilien. "On a la chance d'avoir un jardin", confie Ghislain Gagny. Mais ce coin de verdure, il n'en profite jamais. En cause, l'augmentation du trafic aérien. L'objectif est de réduire le nombre de vols quotidiens et de mettre en place un couvre-feu pour interdire chaque nuit à Roissy, près de 170 vols. C'est déjà le cas à Orly, Strasbourg ou à Nantes. Mais l'enjeu économique est colossal. Selon cet avocat, les riverains ont plus de chances d'obtenir des dédommagements qu'une réelle baisse du trafic. Seuls les logements les plus proches des pistes sont concernés par des mesures. TF1 | Reportage A. Basar, A. Tessier, T. Gippet