Ces rues où des voitures ne peuvent plus rouler

Depuis six mois, ceux qui veulent entrer dans ce quartier n’ont pas le choix, c’est sans voiture, sauf s’ils sont résidents. "Tout le monde ici qui a une voiture est enregistré. Autrement, ça ne passe pas", affirme l’un de ces derniers. Une dizaine de bornes empêchent l’accès aux non résidents de ce quartier des Chartrons. Moins de trafic, plus de calme, mais revers de la médaille, davantage de contraintes. C’est le cas pour les livreurs, par exemple, car ils ne peuvent plus y accéder après onze heures. Les craintes de nombreux commerçants se sont matérialisées. C’est le cas de Vanessa de Castillo. Elle vient à vélo ou en transport en commun et termine le trajet à pied. Elle nous explique qu’elle doit le faire depuis six mois. "J’ai beaucoup perdu de clients. Tous mes habitués viennent de moins en moins", rajoute-t-elle. Les commerçants ont perdu une part de leur clientèle, surtout les antiquaires, même si certains ont réussi à s’adapter. Les Bordelais vont devoir s’adapter à ce système. Le nombre de zones à trafic limité devrait se multiplier. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau