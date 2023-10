Ces secteurs en plein essor qui veulent recruter

Des ouvriers sont à l’œuvre depuis sept heures et demie ce mercredi matin. Isolation, carrelage, chauffagerie, ils rénovent une maison depuis deux mois. L'un des nombreux chantiers sur lesquels ils travaillent, mais ils manquent de bras. "Ils sont organisés pour faire la plâtrerie. Les autres jours, on a fait la pose de menuiserie. Après, on doit anticiper pour préparer d'autres chantiers", explique un responsable. "L'idéal, ce serait bien avoir une deuxième équipe ne serait-ce qu'en plâtrerie pour pouvoir avancer sur plusieurs chantiers en même temps", confie un autre. Cette deuxième équipe, ce patron la cherche sans relâche. L'entreprise compte 20 salariés. Il en faudrait cinq de plus pour répondre aux attentes des clients. Les commandes se multiplient aussi pour un autre dirigeant. Il cherche désespérément quatre couvreurs depuis plusieurs mois. Si la demande augmente, c'est que la rénovation énergétique est un secteur d'avenir. Avec l'élargissement des aides aux particuliers comme MaPrimeRenov' dans les prochains mois, l'activité devrait encore augmenter. TF1 | Reportage M. Debut, Z. Ajili, T. Chartier