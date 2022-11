Ces supporters seront dans le stade avec les Bleus

Elles ne sont que cinq, mais se font entendre de loin. Dans des rues relativement désertes, le groupe de Françaises, venu à Doha pour le travail, en profite pour immortaliser ce jour exceptionnel. Pas besoin d'être de grandes connaisseuses pour apprécier le moment. D'autres ont prévu leur voyage de longue date. Théo, Lucas et Dylan, viennent d'Australie et malgré un maillot des adversaires dans la valise, leur cœur est 100% Bleus. Selon l'un d'eux, ils ont mis onze heures et demie pour arriver à Doha. C'est un événement qu'on vit une fois dans la vie, donc ce n'est pas grave de faire du trajet. Il y a une chose sans laquelle l’Équipe de France ne peut commencer son parcours, Clément, huit coupes du monde au compteur, est à la recherche de son emblématique coq. Il était impossible d'importer le sien, alors direction le marché aux oiseaux du Souk, lundi soir, avec une incertitude. En ce mardi matin de France-Australie, le coq a chanté et nous voilà rassurés. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar