Ces vétérinaires soignent nos animaux insolites

Le patient du jour se nomme Speedy. Pour autant, peu de risque qu'il s'échappe du cabinet en courant, il s'agit d'un escargot géant à la coquille abîmée. Ce vétérinaire l’ausculte, le pèse et lui pose une sonde pour examiner sa fonction cardiovasculaire. Rien à signaler. L'invertébré subit alors une radio complète. On constate un manque de calcium, il faut donc changer d'alimentation. Vous vous en doutez, ces spécialistes sont rares. Ils ont suivi une formation de plus que les vétérinaires classiques. La consultation est donc un peu plus chère que pour un chien ou un chat, à partir de 71 euros dans cette clinique. Ce centre parisien est spécialisé dans les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Ils représenteraient désormais 20% des ventes d'animaux dans le pays : tortue, cobra, caméléon, furet, perruche... Parmi les 45 000 animaux abandonnés ou maltraités l'an dernier, 6%, quasiment 3 000 donc, sont des NAC vite adoptés, parce que c'est la mode, tout aussi vite délaissés, parce que les propriétaires n'ont pas toujours conscience que ces bêtes réclament des soins et de l'attention. TF1 | Reportage Q. Fichet, K. Cretin