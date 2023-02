Ces villages où les habitants n'ont pas de nom

Trouveront-ils enfin leur nom ? À Saint-Jean-des-Vignes dans le Rhône, aucun mot ne désigne les 400 habitants de ce village viticole. C'est une anomalie à laquelle la mairie voudrait mettre fin, alors chacun se creuse les méninges. Pour le maire, il n'est pas question de se précipiter, c'est le Conseil municipal qui décidera après plusieurs mois de réflexion. Dans le pays, le nom des habitants que l'on appelle gentilé est totalement libre et il peut même vous surprendre. À Longcochon, dans le Jura, les villageois se revendiquent "Couchetards". À Martigny-Courpierre, dans l'Aisne, ils sont officiellement "Mal-peignés". Prudence si vous traversez Gendreville, dans les Vosges, là-bas les habitants s'appellent les "Sorciers". C'est la légende d'un pont ensorcelé qui est à l'origine de ce gentilé. L'autre surprise à quinze kilomètres de là, ce sont les habitants de Blevaincourt qui s'appellent les "Espagnols". C'est un gentilé inspiré ici de l'histoire locale. Histoire, légende ou géographie, tout est possible pour choisir un nom. Alors, il est difficile de se mettre d'accord. TF1 | Reportage C. Blampain, G. Gruber, B. Gereys