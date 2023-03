Ces villages où ... personne n'a de prénom

Pour mener à bien cette enquête, il nous fallait quelqu'un de bien informé. La famille de Marcel vit ici depuis cinq générations. Alors, des habitants avec des surnoms, il en connaît à tous les coins de rue. Pour approfondir le sujet, nous sommes également allés chez le propriétaire du bar-tabac du village. Marine voit du monde tous les jours et là encore, elle ne connaît que les surnoms de ses clients. Même si tous les habitants ne connaissent pas forcément le surnom qui leur ait été attribué plus ou moins gentiment, tous ont un avis sur la question. Des sobriquets sont liés au métier, au physique, aux habitudes ou encore aux habitations. C'est le cas pour Éliane et Claude. Marcel, lui aussi, a un surnom, celui de Talbot comme la marque de voiture. Un sobriquet dont il ignore l'origine mais tellement connu de tous qu'il a dû s'adapter. Si les surnoms se perdent peu à peu avec l'arrivée de nouveaux habitants plus jeunes, ils n'ont certainement pas fini de faire parler. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive