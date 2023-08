Ces villages se partagent les policiers municipaux

Dans sa commune de Mailhac (Aude), le maire Serge Debled a quelques problèmes d'incivilités. Cette voiture est là depuis des semaines. Impossible de la faire retirer, l'élu ne dispose pas de policiers municipaux. Il est le seul garant de l'autorité. Le maire a alors investi dans ces caméras pour tenter d'afficher une forme de surveillance dans la commune. Mais dans ce petit village de 500 habitants, certains ne sont de cet avis. Pour cet homme, on n'a pas besoin de la police pour résoudre les incivilités, car tout le monde se connaît. Mailhac et quatre autres communes ont tout de même décidé de s'associer pour se doter d'une police mutualisée. Cet agent en fera partie. Il dépend d'une mairie plus importante qui accepte de mettre à disposition sa police au village voisin. Permettre aux communes de moins de 1 000 habitants de bénéficier d'une police, un service qui peut s'avérer très coûteux. Le coût du service est de 80 euros de l'heure. Dans l'Hexagone, seules 4 500 communes sont dotées d'une police municipale. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso