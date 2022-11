Ces villes proposent une mutuelle aux habitants

Pour permettre aux habitants de faire des économies, la ville de Colomier (Haute-Garonne) vient de s'associer à une mutuelle solidaire très abordable. Jocelyne et Roger viennent de se renseigner. Ces deux retraités déboursent 217 euros chaque mois pour leur mutuelle. Grace au prix négocié par la mairie, ils paieront 25% de moins. Cette offre est valable pour tous les habitants et les personnes qui travaillent à Colomier. Selon la mairie, cette mesure était plus que nécessaire avec l'inflation. Le modèle séduit. Dans l'Hexagone, plus de 4 000 communes proposent une mutuelle municipale, comme à Toulouse depuis le mois de mars. À 83 ans, Carmina en bénéficie. Grâce à la nouvelle carte, elle va économiser près de 1 000 euros cette année et presque tous les soins sont remboursés. Dans la ville rose, seuls les retraités peuvent en bénéficier. De nombreux ainés ont déjà souscrit à cette complémentaire santé. Dans l'Hexagone, près de trois millions de personnes sont encore sans mutuelle. TF1 | Reportage M. Chaize, C Bélard