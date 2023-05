Ces villes qui interdisent le stationnement "à cheval"

Entre la circulation et les voitures mal garées, cette mère de famille est devenue experte dans une discipline un peu particulière, le slalom en poussette. "Là, on est obligé de faire le tour et c'est assez compliqué surtout quand on a un deuxième enfant", explique la mère de famille. Pour Joël, équipé d'une canne, c'est le même combat. En cause, le stationnement à cheval des voitures, jusqu'ici autorisé dans certaines rues, et banni dans de nombreux quartiers grâce à des poteaux qui empêchent les véhicules de se garer. Comme Paris, Nantes ou encore Vannes, la ville de Marseille fait la guerre aux automobilistes. À quelques minutes près, Marie-Christine échappe à la fourrière, mais pas à l'amende. Elle se sent traquée. La sensation d'être traqué, ce Marseillais la partage aussi et il voit d'un mauvais œil la suppression du stationnement à cheval. Pour Gérard, trouver une place de stationnement dans son quartier relève du parcours du combattant. Faute de place, cet habitant est contraint au stationnement illégal et enchaîne les amendes majorées, car sa retraite ne lui permet pas de toutes les payer. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba