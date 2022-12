Ces volontaires qui font avancer la science

Pour Guillaume, le rendez-vous a lieu tous les quatre ans dans ce centre de santé. Contrôle de la vision, de l'audition, du poids, de la taille, de la tension... S'il se prête à ce bilan complet, c'est qu'il a accepté que toutes ses données de santé servent à la recherche depuis qu'il est entré dans la cohorte Constances il y a sept ans. Il doit aussi répondre à des questionnaires, comme les 220 000 autres volontaires. Lancée il y a dix ans grâce au fond public Investissement d'avenir, cette cohorte de Français de 20 à 80 ans sera suivie pendant plusieurs décennies. Une base de données uniques en son genre, complétée par des dizaines de milliers d'échantillons de sang et de salive des volontaires, conservés précieusement dans ces congélateurs. La Fondation Jean Dausset abrite l'une des plus belles collections génétiques de la recherche. Bientôt, 2 400 volontaires de Constances viendront passer une IRM sur cette plateforme d'imagerie dernière cri. Objectif : récupérer des images précises de leur cœur et de leur foie. Actuellement, la médecine ne dispose d'aucune donnée. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Ifergane, E, Corpo