César : "Anatomie d'une chute" consacré

Avec pas moins de six César, "Anatomie d'une chute" rafle toutes les récompenses : "meilleur film", "meilleur scénario", et "meilleure réalisation". C'est la deuxième femme à avoir remporté ce prix après Tonie Marshall en 1999 pour "Vénus Beauté". Justine Triet incarne aujourd'hui un changement d'époque. Pour la première fois, les César offrent une tribune à ces femmes blessées. "Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent", déclare Judith Godrèche, actrice et réalisatrice, et celle qui incarne le mouvement #MeToo dans l'Hexagone. Les César saluent les femmes et récompensent l'audace, celle du film fantastique "Le Règne animal", avec cinq César. Celle des jeunes acteurs aussi, Raphaël Quenard, révélation masculine pour "Chien de la casse". Il est petit-fils de paysan au phrasé libre et réjouissant. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, D. Verhaeghe