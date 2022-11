C'est bon pour le moral !

À l’automne, chacun a ses petites astuces pour garder le moral. Chantal et Sylvie passent leur temps à être dehors. "Je me nourris de couleurs en ce moment. Je viens d’avoir le Covid (…) Donc je me reconnecte à la nature" ; "Respirer, ça permet de se poser et d’être bien, tout simplement", confient-elles. Au marché de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), on vient aussi prendre du plaisir à penser au prochain repas ce mardi matin. Mais pour certains, le bonheur dépend des autres : "Moi, il faut que je voie du monde. Il faut que je parle. C’est pour ça que je viens avec la navette au marché tous les mardis" ; "Voir ses amis, sa famille. Je crois qu’avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Pas besoin d’argent". C’est aussi prendre soin de soi. Il faut bien dormir ou manger équilibré, mais pas seulement. Pour le docteur Hervé Le Seac’H, "il faut voir des gens qu’on aime bien, ses amis, sa famille, son entourage". Le médecin généraliste affirme que garder ses liens sociaux, c’est très important en cette saison. La clé du bonheur est souvent propre à chacun. Néanmoins, il y a des couleurs ou des odeurs qui donnent tout de suite le sourire. TF1 | Reportage M. Monnier, K. Moreau