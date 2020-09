C'est déjà la fin de la saison pour les tomates

À Tours (Indre-et-Loire), les tomates sont encore très demandées. Pour cause, elles n'ont plus que quelques semaines devant elles. Sur le marché de la ville, tous en profitent pendant qu'il est encore temps. Certains en achètent même en quantité pour faire des réserves ou des bocaux de tomate. Pour éviter les pertes de ces légumes sucrés, mais abîmés, les cinq kilos sont bradés à 4 euros.