C'est déjà la rentrée à Combloux

À l'heure où la plupart des écoliers dorment encore, il est une rare commune dans l'Hexagone où c'est déjà la rentrée. À Combloux (Haute-Savoie), les 118 élèves sont de retour, une semaine avant les autres. Inutile de vous dire que le réveil a été difficile. "La première semaine va être compliquée", lance une dame. Et les intéressés, qu'en pensent-ils ? "C'est vraiment un peu triste" ; "Je ne suis pas très contente, car j'aimerais que ce soit un peu plus long les vacances", se plaignent certains. Ce sont d'irréductibles petits montagnards pour lesquels une partie du temps est consacrée à la pratique des sports de glisse. Mais avant les pistes, il y a la lecture pour les CP et une bonne séance de larmes pour les maternelles. Les enseignants aussi doivent reprendre le rythme. "Ça fait un grand changement, mais dès le premier jour, on est dans le bain et on est lancé pour l'année", raconte une enseignante. Bilan de cette rentrée : aucun absent et une énergie retrouvée dans la cour de récré. En attendant de dévaler les pentes cet hiver, place évidemment aux premiers matchs de foot.