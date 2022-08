C’est déjà la rentrée des classes à La Réunion

La plage, le soleil... pour beaucoup La Réunion, c'est un paysage de vacances. Pourtant, ici, c'est déjà la rentrée des classes. Dans cette école primaire, si les enfants ont du mal à passer les grilles, les papas, eux, voient les choses du bon côté. "Maintenant, ils se débrouillent, ils vont être à l'école et nous, on a le repos", lance l'un d'entre eux. Pour les mamans, c'est plus difficile : "Si je pouvais rester avec elle toute la journée, je l'aurais fait". La rentrée ici a donc lieu deux semaines avant les petits copains de métropole. Alors pour motiver les élèves, certains grands-parents promettent des surprises en échange d'une bonne note. Ce matin, les vacances sont encore dans tous les esprits. En ce premier jour, il n'y a pas encore beaucoup de devoirs. Les enseignants comme les élèves sont heureux de se retrouver : "Je retrouve les copains et les copines. Et la maîtresse est très gentille". Ce mardi 16 août, près de 220 000 élèves à La Réunion ont donc retrouvé le banc des écoles. Et visiblement, ils gardent le sourire. TF1 | Reportage M. Poissonnet, M. Steinbach, T. Dell'Aquilla