C’est déjà l’automne dans les jardins

Un petit air de mélancolie flotte sur les jardins à Tours (Indre-et-Loire). L'été est passé et l'hiver est déjà en chemin. Avec une température de 18° C, certains ont déjà enfilé leur gilet d'automne, tandis que d'autres se baladent encore en t-shirt d'été. Les jardiniers imaginent déjà leur plantation du printemps, mais en attendant, c'est l'automne et place à la pluie. Il faut désormais dresser le bilan et nettoyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.