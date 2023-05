C'est déjà l'été au marché

Prenez de belles tomates, un grand ciel bleu, et vous obtenez un cocktail de bonne humeur. Au marché de Loches (Indre-et-Loire), les étals offrent un avant-goût de l'été. De quoi se laisser guider par ses envies. Chez Fabrice Lecomte, la récolte des fraises a commencé mi-avril. Leur prix devient plus attrayant. "Depuis le début de la saison, on regarde le prix et on attend que ça baisse. Après, on achète", confie un client. Le maraîcher, lui, affirme que ça va encore baisser un petit peu dans la semaine. Avec 24 °C annoncés, les amateurs de jardinages sont aussi au rendez-vous. Il est temps de choisir ses plans pour l'été. "Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter ses légumes en grande surface quand on a la possibilité de les planter soi-même", explique une cliente. La semaine prochaine, les fameux Saints de glace devraient passer sans encombre. Place donc aux plantations de tomates, de courgettes ou d'aubergines pour bientôt se régaler. TF1 | Reportage C. Madronet, C. Sebire