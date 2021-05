Mots de passe : le casse-tête

Voilà une scène qui vous arrive peut-être souvent : "Quel est le mot de passe ?". Avec une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, un chiffre ... certains sont perdus. "Je ne les mémorise pas. Je les cache dans des endroits que je sais où ça se trouve", a confié un utilisateur. En moyenne, chaque Français possède une centaine de comptes, alors il faut pouvoir retenir les mots de passe. Selon un fleuriste, la technique c'est de leur donner des noms de fleurs. C'est joli, mais quelquefois un peu compliqué. On peut par exemple essayer "ornithogalum" ou "gerbera". Mais les plus utilisés restent les chiffres de un à six, "mot de passe", facile à retenir, ou encore Star Wars. Une dame a par exemple un mot de passe pour chaque compte sur Internet. C'est bon pour la mémoire et la sécurité, car il est conseillé d'en changer à chaque fois. Pour beaucoup d'entre nous, mot de passe est égal à maux de tête. Et si vous l'avez oublié ou égaré, vous pouvez cliquer sur "mot de passe oublié" et en trouver un autre.