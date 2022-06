C’est la pleine saison des langoustines dans le Finistère

Elles frétillent sur les quais. Environ 150 kg par bateau sont débarqués dans le port de Guilvinec (Finistère). Les langoustines sont pêchées au large, dans les fonds sableux. Ces demoiselles, comme on les surnomme affectueusement ici, ne se laissent pas prendre facilement. La saison est lancée. Les pêcheurs sont sur le pont. Ce jour-là, un seul bateau fait de la vente directe à 13 euros le kilo, une affaire. Un peu plus loin, et même si la langoustine prend quelques euros dans les poissonneries du Finistère, Jean-Baptiste Cadalen n’a aucun mal à la vendre. Si les Bretons aiment les langoustines, c’est peut-être parce qu’elles sont faciles à cuisiner. Kévin Rannou en prépare 30 kg par jour. Il nous livre son secret : "C’est un produit très fragile. Il faut que ça soit hyper frais, vivant, acheté dans la matinée et cuit dans la matinée". Et aussitôt dégusté au restaurant. Une douceur iodée que les amateurs peuvent apprécier jusqu’à la fin octobre. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Larvor, A. Janssens