C’est la rentrée, mon école a verdi

"Il y a plus le grand toboggan, il y a de nouvelles couleurs !", s’exclame un petit garçon. De nouveaux jeux tout en bois, une cour de récréation végétalisée. Voilà comment donner le sourire à 300 élèves un jour de rentrée. "Avant, on avait du goudron partout, là ça fait des endroits où on peut se faire moins mal quand on tombe", avoue une élève. À Tours, une école est l’une des premières à bénéficier de ce changement. Des matériaux naturels et un potager, la ville améliore ainsi le cadre de vie des élèves. "Quand on revoit des cours tout bétonnés, sans végétation, cela paraît vraiment dur pour les enfants", confie une enseignante. Si les plus grands s’approprient leur nouvelle cour, les tout-petits, quant à eux, prennent leurs marques avec quelques pleurs. Mais pour faciliter l’adaptation, ici en maternelle, la rentrée se fait désormais par moitié de classe. Une première matinée apaisée, c’est déjà un premier pas pour une rentrée réussie. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely