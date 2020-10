C'est la saison de la chasse à la palombe

Aux premières lueurs du jour, les chasseurs sont déjà au taquet avec leurs appâts. Ils ont passé des semaines dans les arbres pour préparer la chasse à la palombe, une tradition très ancienne dans le Sud-Ouest. Pour la famille Bordères, cela dure depuis 1947. En Occitanie, cette activité peut également se faire au filet ou dans des postes à vue. Dans la région, passer la journée dans des palombières est aussi une sorte d'art de vivre pour certains. Comme chaque année, il y a toujours beaucoup de convivialité et de passion dans ces fameuses cabanes. Avec un fusil chargé et un regard affûté, chacun scrute attentivement le ciel et les cimes des arbres. Mais cette année encore, la palombe se fait désirer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.