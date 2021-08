C'est la saison de la mirabelle en Meurthe-et-Moselle

Elles ont pris tout leur temps pour mûrir. Cette année, la récolte des mirabelles commence avec au moins dix jours de retard. Dans les vergers, la cueillette se fait au rythme des sceaux qui se remplissent. Une ambiance qu'Adrien apprécie. "C'est convivial parce qu'on est entre amis. On peut aussi apprendre à connaître de nouvelles personnes", confie-t-il. La saison commence doucement. Avec les gelées d'avril dernier, on pouvait craindre le pire. La production sera divisée par deux, mais la casse dans les arbres est limitée. Les producteurs se consolent en évoquant la bonne qualité de la mirabelle. Pour Camille, 17 ans, ce travail saisonnier est un moyen de gagner un peu d'argent. C'est aussi une histoire de famille. Dans la cuisine de Bénédicte, le fruit trouve vite sa place dans une recette toute simple. Il faut juste des mirabelles, une pâte feuilletée et un peu de sucre. Après 40 minutes, l'été a enfin le goût que l'on attendait.