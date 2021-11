C’est la saison de la pomme de terre

Cette année, elles se sont fait attendre. Les pommes de terre ont connu une saison difficile, entre le froid de l’hiver qui s’est allongé jusqu’en avril, la pluie qui a provoqué du mildiou cet été et la sécheresse depuis fin août. Vincent Dezitter peut enfin les récolter, mais avec douceur, grâce à une chenille qui arrache toute la plante et dépose uniquement les tubercules dans une remorque. C’est la Challenger, proche cousine de la Binjte, que cultive notre agriculteur. Mais avant d’être stockée, elle doit encore être triée précautionneusement. On dit qu’il faut la déterrer. C’est ensuite que ce joli bulbe d’or est distribué. Après, direction le marché, où l’on propose toutes les tailles et toutes les sortes. Mais comment s’y retrouver ? Une vendeuse nous offre quelques conseils. C’est un légume magique que l’on peut déguster tous les jours, sans avoir l’impression de manger la même chose. Un régal que cette petite boule d’or, pour les petits comme pour les grands.