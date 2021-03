C'est la saison de la sole

Dans une poissonnerie de Noirmoutier (Vendée), l'offre est très alléchante. La sole est plus que bon marché et les vacanciers en profitent. Chacun a sa recette pour savourer ce poisson noble, emblématique de l'île. Les soles ont toujours du succès lors de la pleine saison de janvier à mars. Cette année, les prix sont particulièrement bas. Pour comprendre, il faut se lever tôt. C'est à la criée que poissonniers et grossistes négocient leurs poissons frais chaque matin. En effet, le cours de la sole est à moins de dix euros, contre plus de quatorze euros en 2020. C'est le Covid qui a bousculé le marché. "On a un gros problème de débouché car c'est un poisson qui va essentiellement dans les restaurants", lance Denis Bénétreaux. Tout le port est affecté car la sole est le premier poisson pêché sur l'île de Noirmoutier. Les marins-pêcheurs sont les premiers à subir la baisse des prix. "C'est probablement une baisse de 30 à 40% du salaire sur cette saison", confie Philippe Gendron. Tous ne souhaitent qu'une chose : la réouverture des restaurants pour que la sole et leur vie retrouvent chacune leur cours normal.