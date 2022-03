C’est la saison de l’agnelage dans les Ardennes

Ils découvrent le monde depuis quelques heures à peine. En ce moment, dans cette bergerie, une vingtaine d'agneaux naît chaque jour. L'éleveur Patrick Deloche doit surveiller et aider, 24 h sur 24, chacune des mises-bas de ses brebis. "C'est très émouvant les naissances. C'est toujours un moment quand même où on voit la brebis, on voit l'agneau qui prend vie en fait. C'est quand même quelque chose d'assez intense comme émotion", dit-il. Après cinq mois de gestation, une naissance peut se faire en dix minutes à peine. Dans cette exploitation, le public est invité à découvrir l'agnelage au plus près des animaux. Les visiteurs donnent les premiers soins et les premiers biberons, une belle expérience pour les familles. La visite se termine par un goûter dans l'ancienne grange du XVIIIe siècle. Les agneaux, eux, devront patienter deux mois avant de pouvoir diversifier leurs alimentations dans les pâturages. En un an, ils vont prendre de la force et grossir pour atteindre les 80 kilos. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse