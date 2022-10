C'est la saison des bocaux

Le mois d'octobre, c'est le mois idéal pour mettre le jardin en boite. C'est là qu'on voit le travail qui a été fait toute l'année au potager avec toutes les conserves maison qu'on peut faire. Avec un peu de chance, il reste encore des haricots-verts au fond du potager. C'est la période de la dernière cueillette de l'année. Thierry Gabet, lui, plante tous les mois de façon à toujours avoir des haricots-verts frais. À la mi-octobre, il continue d'en ramasser. Un peu plus loin dans la serre, on peut encore choisir ses tomates. À chaque conserve sa tomate. Il faut les ramasser très très mûres. Faire ses conserves maison, rien de plus simple. La stérilisation consiste à enlever les extrémités des haricots, les mettre dans un bocal et remplir le récipient de saumure. Il ne reste plus qu'à verser de l'eau dans la cocotte. Une fois la cuisson terminée, les bocaux doivent refroidir. Si vous n'osez pas vous lancer tout de suite dans la stérilisation, optez pour la semi-conserve. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann, J. Denniel