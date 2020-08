C'est la saison des confitures de mûres

Dans les Deux-Sèvres, la cueillette des mûres est le grand rendez-vous de l'été. Un bon moment en famille où chacun trouve son organisation. Une fois le seau bien chargé, place à la préparation de la confiture. Pour la première étape, on extrait le jus des mûres pour faire de la gelée. Ensuite, il faut 800 grammes de sucre pour un kilo de fruits. Après une heure de cuisson, il ne reste plus que la mise en pot et une dégustation sans modération.