C’est la saison des cornichons dans la Sarthe

Il suffit de se pencher pour les cueillir. Malgré quelques rayons de soleil, comme pour beaucoup de producteurs français, la météo capricieuse a bouleversé les récoltes de cornichons. Elles ont chuté de 50% par rapport à l'an passé. "Normalement, les allées de cornichons se touchent. Là, la météo n'étant pas assez favorable, le cornichon reste lui-même sur sa rangée et le feuillage ne s'étale pas", précise une productrice. La récolte s'achèvera à la mi-septembre. Mais d'ici là, les cornichons passent dans un trieur mécanique une fois cueillis. Il en existe différentes tailles. Selon Olivier Corbin, producteur de cornichons, les Français cherchent plus les petits calibres. Si les productions se multiplient dans l'Hexagone, les cornichons français ne représentent encore que 2% de la consommation dans le pays. Une seule entreprise les commercialise en grande surface, vendus à un à deux euros plus cher que ceux produits à l'étranger. Après le conditionnement en usine, il faut attendre au moins une semaine avant de manger les cornichons. Ils se marient très bien avec de la charcuterie, même si ce n'est que de la gourmandise.