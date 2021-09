C’est la saison des escargots

Il y a ceux qui tentent de s'enfuir, mais ces gastéropodes n'en ont pas le temps. Au domaine des Orchis, Philippe Héritier et son équipe ramassent les Gros Gris, des escargots d'élevage. Fanny tente de débusquer les plus récalcitrants. Selon Philippe, c'est la saison des amours et le fait qu'ils s'accouplent montrent leur maturité. Le romantisme sera donc de courte durée, car il faut les récolter rapidement avant les premières gelées. La taille des 300 000 individus de ce cheptel est prometteuse grâce à une météo humide cet été. "On a un escargot qui est lourd. On a une belle croissance, mais par contre on a perdu en nombre", témoigne l'un des membres de l'équipe. Philippe transforme ces bêtes à cornes au sein même de la ferme. Il livre aussi une centaine de restaurants et des chefs comme Yoann Conte, installé au bord du lac d'Annecy. Il nous prépare une recette simple avec du beurre, de l'ail et du persil. Que ce soit en croquant, à la crème ou en feuilleté, les escargots éveillent toutes les papilles.