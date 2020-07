C'est la saison des hortensias !

En cette période, les hortensias offrent un spectacle incomparable dans les jardins. Ses pompoms colorés annoncent l'arrivée des vacances. A Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), aussi appelé la Cité des Hortensias, ils ornent toutes les maisons. Un décor de carte postale où ces fleurs se fondent avec le rose du granit et le bleu de l'océan. Les amateurs pourront apprécier ce spectacle fleuri jusqu'à fin août.