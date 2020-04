C'est la saison des naissances de cigognes en Alsace

En Alsace, c'est actuellement la saison des naissances de cigognes. Comme les humains, ces oiseaux sont aussi en confinement, car ils restent dans leurs nids avec leurs œufs ou leurs cigogneaux. Par ailleurs, le partage des tâches entre le mâle et la femelle s'avère très exemplaire. Un spectacle naturel visible lors des rares balades en cette période de confinement à Sarralbe (Moselle). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.