C’est la saison des oursinades

L’oursin de Carry-le-Rouet est la star des dimanches du mois de février. Sur le port, on vient en nombre pour le déguster dès le matin. "C’est frais" ; "C’est le caviar de la mer, parce que c’est délicieux", lancent certains. Sous sa barbe d’épines se cache la partie comestible de l’oursin de Carry-le-Rouet. Un corail orange qui se mange dans les règles de l’art. "Je le mange à la Marseillaise. Vous prenez un morceau de pain et vous essuyez tout l’oursin. Les Parisiens le mangent à la cuillère", confie une dame. Les oursinades, une tradition vieille de 60 ans, ont été annulées en 2021. Alors, cette année, impossible de passer à côté pour les habitués. "La plupart, on les reconnaît tous. Cela fait six ans qu’on les voit. Ce sont toujours les mêmes ", nous dit un vendeur d’oursins. Au bord de la mer ou sur les tables, on vient des quatre coins de l’Hexagone pour l’ambiance. Et pour ceux qui auraient raté l’occasion, qu’ils se rassurent : ils pourront encore en profiter dimanche prochain. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P. Amar