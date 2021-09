C’est la saison des pommes : premières récoltes aux vergers d'Anjou

Ils ont commencé cette semaine. Ça y est, les saisonniers ont rejoint les vergers d'Anjou pour récolter les pommes. Ce mercredi matin dans cette exploitation bio, ils passent entre les rangs de Gala. Ici, tout est cueilli à la main et avec soin. "Il faut la prendre avec amour quand même la pomme", explique cette saisonnière. Arthur Grilleau s'installe aux cotés de son frère pour reprendre la ferme familiale. Malgré la météo capricieuse cette année, la récolte s'annonce bonne. "Il a manqué un petit peu de chaleur. On aurait pu peut-être avoir un calibre légèrement plus gros sur certaines variétés, mais là ça va bien", confie-t-il. Sur son exploitation, Sylvain Kupperoth fait pousser neuf variétés de pomme. C'est lui qui détermine l'ordre de la cueillette selon des conditions très précises. Le gel d'avril a eu un faible impact sur ses rendements. Seules quelques pommes en portent les marques. Mais il faudra tout de même tout cueillir. Et il y a du travail. En effet, la récolte des pommes ne fait que commencer et doit durer deux moins environ.