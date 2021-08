C'est la saison des Reine-Claude en Occitanie

C'est la reine des prunes, comme aime les appeler Albert. Chaque année, il attend cette période avec impatience. Pendant dix jours entre juillet et août, il cueille les Reine-Claude avec son équipe. Vertes pâles légèrement rosées, c'est là qu'elles sont le plus sucré. Devant, on récolte les fruits les plus bas. Derrière, deux saisonniers se chargent des moins accessibles, placés au sommet de l'arbre. Une méthode pour en perdre le moins possible. Près de 70% des Reine-Claude sont cultivées en Occitanie. Mais cette année à cause du gel, l'arboriculteur a perdu les trois-quart de ses fruits. La récolte est un soulagement. Les prunes finiront pour la plupart sur les étals des marchés. Albert en garde toujours un panier pour sa famille. La tarte aux Reine-Claude est devenue une tradition estivale. Là-bas, tout le monde raffole de cette prune. La recette est simple. Le plus long est finalement de dénoyauter et de disposer les fruits. Après 30 minutes au four, les prunes ressortent caramélisées. Les Reine-Claude restantes serviront à faire des confitures. De quoi se régaler tout au long de l'année.