C’est la saison des violettes

Selon la chanson, l'amour est un bouquet de violettes. Et c'est justement avec amour et délicatesse que Michel cueille chaque jour ces fleurs discrètes. En ce moment dans les serres, il fait trois degrés le matin et quinze l'après-midi, les conditions idéales pour que la violette, fleur d'hiver, puisse s'épanouir et diffuser son doux parfum. Une odeur très subtile qui dépend, selon Michel, de la température. Fleur de saison, la violette était autrefois offerte pour déclarer son amour. Désormais, ils sont nombreux à Tourrettes-sur-Loup à perpétuer la tradition. "On commence au Nouvel an, à la Saint-Valentin et au moment de la fête des violettes fin février, début mars", confie ce fleuriste. Un peu plus loin, Jérôme cultive les violettes hors-sols, sur des gros sacs. Jolies à croquer, ses fleurs vont être transformées en bonbons. Après les avoirs lavées, Jérôme les enrobe de gomme arabique puis les plonge dans des montagnes de sucre glace, l'étape que lui et sa sœur préfèrent le plus. Puis elles sont mis à sécher et à cristalliser et pourront se déguster pendant des mois.