C’est la saison des violettes dans le Midi

La saison des violettes est arrivée. Les premiers bouquets font une arrivée marquée sur les marchés de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes). L'évocation de ces petites fleurs discrètes, symboles de modestie et d'amour secret, rappelle souvent des souvenirs. Une touche colorée et parfumée au cœur de l'hiver dont les Tourrettans vont profiter.