C'est l'automne en plein été !

Avec un crachin et des températures dignes d'un mois d'octobre, bonjour les vacances d'été en Bretagne ! Un habitant nous raconte : " il y en a qui sont venu en vacances chercher la fraîcheur, ils l'ont trouvé". Un peu plus loin, dans un camping, l'heure n''est pas vraiment à l'ouverture des parasols, et cela ne réjouit pas le gérant. Contrairement à l'année dernière, les réservations sont loin d'afficher complet. Une famille a quand même fait le voyage depuis Nantes (Loire-Atlantique). Un début de séjour pas franchement chaleureux, mais pas de quoi les démoraliser. Le père de famille nous confie : " Il y a un dicton qu'on a vu dans le coin, c'est : qui regarde trop la météo reste au bistrot. Donc, nous, on ne regarde pas trop et on essaie de profiter au jour le jour". C'est ce que certains ont décidé de faire ce lundi matin pour se réchauffer. Mais la terrasse, déserte, ne fait pas l'affaire d'un restaurateur. Malheureusement, la météo pluvieuse et automnale devrait encore durer au moins jusqu'à la fin de semaine. TF1 | Reportage C. Ebrel, L. Leray