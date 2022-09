C'est l'automne sur les étals

Avez-vous remarqué, vos étals ont changé de couleur, et vous, de menus. Finis les tomates et les melons, vive les potimarrons et les courges à 2,50 euros le kilo, comme chez cette productrice, où tous les matins, on tranche. Ça part très vite, aussi vite que le changement de saison. "Il commence à faire frais, donc c'est normal, on change nos habitudes" ; "On change aussi de vêtements et aussi de légumes", Nous n'avons pas résisté à l'envie de suivre Françoise jusque dans sa cuisine, la voir sortir les muscles pour trancher le potimarron et remplir sa cocotte. "Le potage, j'adore. On peut faire tout ce qu'on veut avec les légumes qu'on veut. On peut varier chaque semaine en fonction de ce qu'il y a", confie-t-elle. L'ingrédient magique pour une bonne soupe qui fume, un peu de patience. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize