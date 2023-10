C'est le bon jour pour sourire !

Sourire, ça fait du bien. "C'est l'ouverture de l'âme", décrit une passante. Et figurez-vous que sur le marché de Lille (Nord) ce vendredi matin, les gens sont heureux. Ils sont tout sourire. Un commerçant affirme même que "ne pas rire, c'est mourir". Et il a bien raison. Par ailleurs, le rire est communicatif. Alors, commerçants et clients sont tout sourire en cette journée spéciale. Et puis, il y a des gens comme cette jeune fille qui sourit tout le temps. Sachez que même au travail, sourire rend la tâche plus facile. "On essaie de rigoler pour que ça se passe mieux, que ça soit plus agréable", confie un homme. On n'est d'ailleurs pas obligé de sourire pour quelque chose. C'est une attitude, presqu'une philosophie. Alors, on se lance un défi : et si on souriait toute la journée ? TF1 | Reportage S. Hembert, V. Lamhaut