C'est le coup d'envoi des Fêtes de Bayonne

Les clés de la ville ont été jetées dans la foule le 24 juillet 2019, durant l'ouverture des Fêtes de Bayonne. C'est un rendez-vous tant attendu par les petits et les grands. Les festivités durent cinq jours, où les habitants sont tous vêtus de rouge et blanc. En ville, les Basques dansent sans retenue malgré la chaleur. En effet, boire, manger et danser sont les principales activités durant cette période joviale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.