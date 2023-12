C'est le jour le plus court de l'année !

Il est treize heures, le soleil se couche dans seulement quatre heures à Marseille (Bouches-du-Rhône). Ce jeudi, le temps est compté. "Oui, c'est le jour le plus court de l'année, alors on va se dépêcher" ; "C'est déprimant, mais bon, c'est l'hiver. C'est comme ça", lancent quelques passants. Sur le marché, beaucoup préfèrent rester optimistes. Dès demain, les journées rallongent : "Vivement le soleil, vivement l'été". En attendant les beaux jours, certains font le plein de vitamines chez le primeur : "Il manque le soleil donc il faut compenser". Les Marseillais s'adaptent. Hier soir, 17 heures, il fait déjà nuit : "Après le travail, on rentre directement à la maison" ; "J'essaie de me réveiller plus tôt quand je ne travaille pas, afin de profiter au maximum du soleil et de prendre des couleurs". Dans ces bureaux, Florian Damès, ingénieur, change aussi ses horaires de travail. Dernier réconfort, les journées courtes permettent de profiter bien plus longtemps des chaleureuses illuminations de Noël. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar