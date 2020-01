C'est le mois du blanc

Chaque année, depuis plus de 150 ans, janvier est le mois du blanc. A cette période, des rabais pouvant allant jusqu'à moins 50% sont proposés sur la literie en général. L'occasion, après les fêtes, de renouveler ses serviettes, son oreiller ou encore sa couette. Alors qu'au départ, cette réduction ne concernait que les linges blancs, elle se porte désormais sur toutes les couleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du lundi 6 janvier 2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.